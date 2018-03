Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

31.03.2018 00:00 - 11:00La voie entre Vevey et Burier sur la ligne Vevey - Aigle n'est ouverte au trafic ferroviaire que de façon restreinte.Dans le sens Villeneuve: Les trains RER 2 sont supprimés entre Lausanne et Villeneuve.Dans le sens Vallorbe: Les trains RER 2 circulent selon l'horaire.Les voyageurs de Lausanne- pour Vevey passent via RE.- pour Montreux passent via IR 90.- pour Villeneuve passent via S 3.Dans le sens Villenuve: Les trains RER 3 sont supprimés entre Villeneuve et Lausanne.Dans le sens Allaman: Les trains S 3 s'arrêtent exceptionnellement à Villette VD, Epesses, Rivaz, St-Saphorin, Territet, Veytaux-Chillon + Villeneuve.Les voyageurs de Villeneuve pour Veytaux-Chillon passent via S 2.Les voyageurs de Montreux pour Vevey, Lausanne + Morges passent via IR 90.Durée prévue jusqu'au 11:30 .