30.04.2018 22:00 - 15.05.2018 06:00Des travaux ont lieu entre Genève et Lancy-Pont-Rouge.Les trains régionaux R sont supprimés entre Genève et Lancy-Pont-Rouge.Des suppressions de trains, des horaires modifiés et des correspondances modifiées sont possibles.Raison: TravauxDurée des travaux du 30.04.2018 jusqu'au 16:05.2018, de 22:00 à 06:00 heures.Horaire en ligne sur www.cff.ch est modifié.Vous trouverez de plus amples informations sur Internet, à l'adresse cff.ch/geneve.