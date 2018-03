Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

19.03.2018 19:45 - 29.03.2018 00:15Des travaux ont lieu entre Payerne et Grolley.Des suppressions de trains, des horaires modifiés et des correspondances modifiées sont possibles.Des bus de remplacement circulent Payerne - Grolley.Durée: nuits 19.03. - 23.03.2018, 19:45 - 00:15Durée: nuits 26.03. - 28.03.2018, 19:45 - 00:15Horaire en ligne sur www.cff.ch est modifié.Vous trouverez de plus amples informations sur Internet, à l'adresse cff.ch/fribourg.