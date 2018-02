Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

26.02.2018 21:20 - 28.03.2018Des travaux ont lieu entre Romont et Chénens.Des suppressions de trains, des horaires modifiés et des correspondances modifiées sont possibles.Raison: TravauxDurée des travaux du 26.02.2018 21:20 jusqu'au 28.03.2018 23:59.Veuillez tenir compte des indications à la gare.Horaire en ligne sur www.cff.ch est modifié. Vous trouverez de plus amples informations sur Internet, à l'adresse tpf.ch/info-trafic.