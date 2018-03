Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

17.03.2018 05:30 - 18.03.2018 22:35Des travaux ont lieu entre St-Blaise-Lac et Neuchâtel.Les trains RER S 20 sont supprimés entre St-Blaise-Lac et Neuchâtel.Prière d'observer les correspondances modifiées et contrôler votre relation dans l'horaire en ligne.Durée du 17.03.2018 05:30 jusqu'au 18.03.2018 22:35.Horaire en ligne sur www.cff.ch est modifié.Vous trouverez de plus amples informations sur Internet, à l'adresse tpf.ch/info-trafic.