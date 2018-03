Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

05.03.2018 00:00 - 23:59La voie entre Montbovon et Grandvillard est interrompue pour le trafic ferroviaire.Les trains S50 sont supprimés entre Montbovon et Grandvillard.Des bus de remplacement circulent Montbovon - Grandvillard.- Les correspondances ne sont pas garanties.- Réservation requise pour les clients en fauteuil roulant .- Le transport de vélos n'est pas possible.- Réservation de places obligatoires pour les groupes .Raison: TravauxDurée du 19.03.2018 05:00 jusqu'au 01.06.2018 23:59.Veuillez tenir compte des indications à la gare.Veuillez tenir compte des annonces par haut-parleurs dans le train.Horaire en ligne sur www.cff.ch est modifié.Vous trouverez de plus amples informations sur Internet, à l'adresse tpf.ch/info-trafic.