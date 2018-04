Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

08.04.2018 04:00 - 10.04.2018 12:00La voie entre Renan BE et La Chaux-de-Fonds est interrompue pour le trafic ferroviaire.Les trains RE Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds sont supprimés entre Renan BE et La Chaux-de-Fonds.Les trains régionaux sont supprimés entre Renan BE et La Chaux-de-Fonds.Des bus de remplacement circulent Renan BE - La Chaux-de-Fonds.Les voyageurs de Biel/Bienne pour La Chaux-de-Fonds passent via Neuchâtel.Veuillez prévoir une durée de voyage plus longue.Raison: Travaux exceptionnels Durée indéterminée.