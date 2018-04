Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

07.04.2018 04:00 - 09.04.2018 02:00La gare de Renens VD n'est ouverte au trafic ferroviaire que de façon restreinte.Les trains internationaux EC sont supprimés entre Lausanne et Genève.Les trains IC / IR sont supprimés entre Lausanne et Genève / Genève-Aéroport.Les trains RE sont supprimés entre Vevey / Lausanne et Genève / Genève-Aéroport.Les trains RER S2 sont supprimés entre Lausanne et Cossonay-Penthalaz.Les trains RER S3 / S4 sont supprimés entre Lausanne et Allaman.Des trains de navette circulent RE Lausanne - Genève-Aéroport.Des bus de remplacement circulent Renens VD - Morges / Morges - Allaman.Veuillez observer les changements d'heures départ et de d'arrivée.Durée du 07.04.2018 jusqu'au 09.04.2018 04:00.Veuillez tenir compte des indications à la gare.Veuillez tenir compte des annonces par haut-parleurs dans le train.Horaire en ligne sur www.cff.ch est modifié.