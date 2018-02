Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

25.02.2018 20:01 - 01.03.2018 23:55La voie entre Vevey et Blonay est interrompue pour le trafic ferroviaire.Un bus de remplacement circule Vevey - Blonay.Le transport de vélos et de chaises roulantes n'est pas possible.Raison: TravauxDurée du 25.02.2018 jusqu'au 01.03.2018, de 20:01 à 23:55 heures.Horaire en ligne sur www.cff.ch pas modifié. Observez le présent message.Vous obtiendrez de plus amples informations au Rail Center MOB 021 989 81 90