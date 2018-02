Au nom de toutes les personnes qui ont œuvré à la construction et à la mise en service du tunnel de base du Saint-Gothard, Peter Jedelhauser (CFF) et Renzo Simoni (ancien CEO d’AlpTransit Gotthard AG) ont reçu ce soir à Bruxelles l’European Railway Award 2018. Ce prix, le plus important de la branche ferroviaire européenne, est décerné par la Communauté européenne du Rail et des Compagnies d’infrastructure (CER) et par l’Union des industries ferroviaires européennes (UNIFE).

Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici