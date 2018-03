CFF: deux dirigeants sur le départ dans les 12 prochains mois

Berne (awp) - Les Chemins de fer fédéraux ont annoncé jeudi le départ, au cours des douze prochains mois, de deux membres sur les neuf que compte sa direction générale. Il s'agit de Philippe Gauderon, responsable Infrastructure, et de Jürg Stöckli en charge du département Immobilier. La recherche de successeurs est d'ores et déjà en cours, indique l'ex-régie fédérale dans un communiqué.Après 23 ans passés au service des CFF, dont une dizaine en qualité de responsable Infrastructure, M. Gauderon a "exprimé le souhait de prendre une retraite anticipée à la fin 2018".Quant à M. Stöckli, il prévoit de quitter l'entreprise au printemps 2019 après plus de 8 ans au sein de sa direction, afin de donner une nouvelle orientation à sa carrière.Les deux changements, "prévus de longue date", selon le communiqué, ont été annoncés à Lucerne à l'occasion de la conférence des cadres, par la présidente du Conseil d'administration des CFF, Monika Ribar. La recherche de succsesseurs est lancée, une mission que l'organe de surveillance a confiée au directeur général (CEO) Andreas Meyer.buc/rp(AWP / 15.03.2018 12h50)