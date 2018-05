L’horaire 2019 permettra de réaliser d’importantes améliorations à l’attention de la clientèle de Suisse orientale et de la région de Zurich, à savoir notamment d’augmenter le nombre de liaisons rapides entre Zurich et Saint-Gall, de réduire les temps de trajet entre Zurich et Romanshorn et d’améliorer les correspondances entre les grandes lignes et le trafic régional. En Suisse romande, la première étape du Léman Express va constituer une étape-clé. En trafic international, une partie des trains Bienne–Delle circuleront jusqu’à Belfort-Montbéliard TGV. Pendant la période d’horaire 2019, les CFF vont par ailleurs plus souvent effectuer des travaux de construction dans le cadre d’intervalles prolongés. Des concepts de remplacement ont été mis en place à l’attention de la clientèle.

