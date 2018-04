CFF: premier appel d'offres bilingue de traverses en béton attribué

Berne (awp/ats) - Les CFF ont attribué un marché de traverses en béton, le premier pour lequel il était possible de répondre à l'appel d'offres également en français. En juillet dernier, le Tribunal administratif fédéral (TAF) avait donné raison à une PME romande et contraint les CFF à traduire un appel d'offres dans la langue de Molière.Le contrat adjugé par les CFF porte sur 17 millions de francs par an. Il a été attribué à deux entreprises sises en Autriche et une basée en Suisse, écrit l'ex-régie fédérale vendredi dans un communiqué. Et de préciser que l'entreprise suisse fournira 90% des traverses.Il s'agissait du premier appel d'offres public de traverses en béton qui acceptait les dossiers en français et en allemand, soulignent les CFF. En juillet dernier, ils avaient été contraints par le TAF à traduire en français les documents techniques d'un appel d'offres pour le même type de matériel.Une PME romande s'était plainte du fait que le dossier technique n'existait qu'en allemand et que les soumissions ne pouvaient être déposées que dans la langue de Goethe.A l'époque, un porte-parole des CFF avait indiqué à l'ats qu'un changement de pratique n'était pas prévu et que la langue de l'offre correspond à celle du lieu du projet.ats/jh(AWP / 20.04.2018 12h22)