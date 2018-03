CFT lesté notamment par la réforme fiscale américaine en 2017, dividende relevé

Lausanne (awp) - La société de courtage Compagnie Financière Tradition (CFT) a moins gagné en 2017, en raison de la réforme fiscale américaine et des effets de change. Le groupe lausannois a néanmoins amélioré sa rentabilité. Les actionnaires vont profiter de cette bonne performance opérationnelle.Le bénéfice net après minoritaires s'est contracté de 7,9% sur un an, à 46,4 mio CHF, indique vendredi CFT. A taux de change constants (tcc), le recul s'élève à 7,4%. La réforme fiscale américaine à pesé à hauteur de 3 mio CHF sur ce résultat, suite à une dépréciation sur impôts différés.Les effets de change se sont répercutés négativement sur la performance à hauteur de 1,3 mio CHF, soit une variation annuelle de -6,3 mio.Le conseil d'administration proposera à l'assemblée du 24 mai un dividende relevé à 5,00 CHF, contre 4,50 CHF auparavant. Contrairement à l'année précédente, aucune rémunération en actions (treasury shares) n'est prévue.Le résultat d'exploitation s'est inscrit à 63,1 mio CHF, ce qui représente une hausse de 4,4% ou 4,8% à taux de change constants. La marge afférente a grappillé 0,4 point de pourcentage à 7,9%.Le courtier lausannois avait dévoilé fin janvier son chiffre d'affaires pour l'exercice écoulé. Les recettes avaient très légèrement reculé à 802,4 mio CHF. Hors effets de change, la croissance s'est élevée à 1,2%.Le chiffre d'affaires ajusté, qui inclut les coentreprises, s'est établi à 873,5 mio CHF, stable (+0,4%) en francs et en hausse de 1,8% à taux de changes constants.Pour 2018, la direction estime qu'il est prématuré de fournir une tendance pour l'évolution des activités. CFT entend rester attentif aux "opportunités de croissances organique et externe" cette année, souligne le communiqué.La société précise néanmoins que le chiffre d'affaires au cours des deux premiers mois de l'année affiche une croissance de plus de 10% par rapport à la même période de 2017.fr(AWP / 16.03.2018 07h30)