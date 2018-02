CGG a achevé sa restructuration financière

CGG

Paris - Le groupe parapétrolier CGG a achevé son plan de restructuration financière, ramenant sa dette à 1,2 milliard de dollars, a-t-il annoncé mercredi dans un communiqué."Aujourd'hui marque la fin de la restructuration financière entamée il y a un peu plus d'un an", a déclaré dans un communiqué Jean-Georges Malcor, directeur général de CGG."A l'issue de l'ensemble de ces opérations prévues par le plan de restructuration financière, CGG bénéficie désormais d'une situation de bilan assainie avec un niveau de dette financière brute ramené à environ 1,2 milliard de dollars et un ratio de dette financière nette/ Ebitda (excédent brut d'exploitation NDLR) 2017 estimé à moins de deux, immédiatement après la finalisation des opérations prévues", a-t-il ajouté.Avant le plan, la dette du groupe atteignait environ 2,8 milliards de dollars (2,4 milliards d'euros).Le plan comprenait une conversion massive de la dette en actions ainsi qu'une augmentation de capital, qui lui a permis de lever 112 millions d'euros début février.L'ancienne Compagnie générale de géophysique emploie environ 6.000 personnes, dont 1.600 en France, qui réalisent des sortes d'échographies du sous-sol pour le compte des compagnies pétrolières.Comme le reste du secteur parapétrolier, l'entreprise a été mise en difficulté par la chute des cours du brut il y a trois ans et demi. Dans ce contexte, CGG a déjà réalisé une réorganisation interne, en réduisant drastiquement sa flotte de bateaux et en se séparant de la moitié de ses effectifs.spe/fka/nth(©AFP / 21 février 2018 20h12)