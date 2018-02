CGG: augmentation de capital réussie, le groupe lève 112 M EUR

CGG

Paris - Le groupe parapétrolier en difficulté CGG a annoncé vendredi avoir réussi son augmentation de capital qui lui a permis de lever, comme prévu, environ 112,2 millions d'euros, dans le cadre de son plan de restructuration financière.La demande totale pour cette augmentation de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires, s'est élevée à "environ 132,5 millions d'euros, représentant environ 118% du montant de l'offre", a détaillé l'entreprise dans un communiqué."Cette augmentation de capital est une étape clé (...) Elle s'inscrit plus globalement dans la restructuration financière du groupe CGG, lui permettant de bénéficier d'une situation financière assainie", a souligné le directeur général de CGG, Jean-Georges Malcor, cité dans le communiqué.Ce plan de restructuration financière comprend également une restructuration de la dette du groupe de près de 2,4 milliards d'euros.Il doit se traduire par une conversion massive de la dette en actions. Si bien que les fonds créanciers (Boussard et Gavaudan, Contrarian Capital...) deviendront les actionnaires principaux de l'entreprise, tandis que les actionnaires actuels seront fortement dilués.Le règlement-livraison et l'admission aux échanges sur Euronext Paris des actions nouvelles sont prévus le 21 février.L'ancienne Compagnie générale de géophysique emploie environ 6.000 personnes, dont 1.600 en France, qui réalisent des sortes d'échographies du sous-sol pour le compte des compagnies pétrolières.Mais comme le reste du secteur parapétrolier, l'entreprise est en difficulté depuis la chute des cours du brut il y a trois ans et demi. Dans ce contexte très difficile, CGG a déjà réalisé une réorganisation interne, en réduisant drastiquement sa flotte de bateaux et en se séparant de la moitié de ses effectifs.as/ref/pb(©AFP / 09 février 2018 19h18)