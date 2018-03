CGG dit sa "confiance" pour 2018 et espère le rebond du marché

CGG

Paris - Après sa restructuration financière, le groupe parapétrolier CGG se dit confiant pour 2018 dans un marché stabilisé, à la faveur de la remontée des cours du brut, où le rebond pourrait enfin arriver dès la fin de l'annéeLe spécialiste des géosciences, qui fournit des équipements et sonde le sous-sol à la recherche d'hydrocarbures, a réduit sa perte nette à 514,1 millions de dollars en 2017 contre 576,6 millions un an plus tôt.Ce résultat a souffert de 186 millions de dollars de charges non récurrentes liées à la restructuration financière et au plan de transformation du groupe.Le chiffre d'affaires a pour sa part progressé de 10% en 2017 à 1,32 milliard de dollars tandis que l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) augmentait de 14% à 372 millions. Signe d'un relatif retour de fortune, le résultat opérationnel a été positif au quatrième trimestre pour la première fois depuis huit trimestres.Pour 2018, CGG attend un chiffre d'affaires en hausse à environ 1,5 milliard de dollars "dans un marché stabilisé et encore attentiste"."La restructuration financière est désormais finalisée" et CGG "prend aujourd'hui un nouvel élan", a souligné le directeur général Jean-Georges Malcor.Comme le reste du secteur parapétrolier, CGG a été mise en difficulté par la chute des cours du brut à partir de 2014, qui a conduit les compagnies pétrolières et gazières clientes à tailler dans leurs dépenses et à abandonner certains projets.Le groupe a réagi ces dernières années avec une réorganisation interne, en réduisant drastiquement sa flotte de bateaux et en se séparant de la moitié de ses effectifs.CGG a aussi achevé en février son plan de restructuration financière, qui s'est traduit par une conversion massive de la dette en actions ainsi qu'une augmentation de capital. Elle lui a permis de ramener sa dette à des niveaux plus soutenables et de poursuivre son activité malgré la grave crise traversée.- Rebond "fin 2018-2019" -Jean-Georges Malcor souligne maintenant que "le groupe aborde 2018 avec confiance et sera à même de tirer pleinement profit du rebond de marché à venir".Le marché a connu "une stabilisation à un point bas", alors que les cours du pétrole sont remontés et que le baril s'est stabilisé au-dessus des 60 dollars le baril, a-t-il expliqué à des journalistes.Il note un regain d'intérêt des compagnies pétrolières pour la recherche d'hydrocarbures en mer, qui se manifeste essentiellement sur quatre bassins: le Brésil, le golfe du Mexique, la mer du Nord et dans une moindre mesure l'Afrique. L'activité est aussi plus soutenue au Moyen-Orient pour la prospection terrestre.Pour le secteur des géosciences, le rebond du marché se matérialisera "probablement fin 2018-2019", juge Jean-Georges Malcor."Avec le plan de transformation et la liquidité que l'on a en début d'année, on est complètement à l'abri des scénarios les plus pessimistes", a-t-il aussi assuré.Ces perspectives plus optimistes étaient très bien accueillies vendredi matin à la Bourse de Paris, où l'action CGG bondissait de 9,59% à 1,62 euros vers 10H10, dans un marché en recul de 0,10%.CGG a par ailleurs annoncé trois nouveaux arrivants au conseil d'administration, dont Philippe Salle. Le président du groupe Foncia sera proposé à la présidence de CGG en remplacement de Rémi Dorval fin avril.Le groupe avait aussi déjà annoncé qu'un nouveau directeur général allait bientôt remplacer Jean-Georges Malcor. Son successeur doit être prochainement annoncé, dans les semaines ou les mois qui viennent.jmi/ef/spi(©AFP / 09 mars 2018 09h43)