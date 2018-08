CGG repasse dans le vert au 2e trimestre, confirme ses objectifs

CGG

Paris - Le groupe parapétrolier CGG a annoncé jeudi être repassé dans le vert au deuxième trimestre et a confirmé ses perspectives annuelles dans un contexte d'"amélioration graduelle du marché".Son bénéfice net a atteint 49 millions de dollars contre une perte nette de 170 millions un an plus tôt, a-t-il indiqué dans un communiqué.Le groupe a aussi dégagé un bénéfice opérationnel de 26 millions, contre une perte de 98 millions un an plus tôt.Le chiffre d'affaires a pour sa part reculé de 10% à 314 millions de dollars."Dans le contexte d'amélioration graduelle du marché et même si les clients restent prudents dans leurs investissements, nous restons conformes à nos objectifs pour l'exercice 2018", a déclaré la directrice générale, Sophie Zurquiyah.Pour l'ensemble de l'année, le groupe table notamment sur un chiffre d'affaires des activités (excluant notamment des charges non récurrentes) en hausse à environ 1,5 milliard de dollars.L'entreprise de géosciences, spécialisée dans l'évaluation des ressources en hydrocarbures du sous-sol pour le compte des compagnies pétrolières, avait achevé en février son plan de restructuration financière. Il lui a permis de ramener sa dette à des niveaux plus soutenables et de poursuivre son activité malgré la grave crise traversée.La dette nette atteignait ainsi 716 millions à fin juin, réduite de plus de 70% sur un an.Comme le reste du secteur parapétrolier, CGG avait été mis en difficulté par la chute des cours du brut à partir de 2014. Les cours se sont progressivement repris depuis la fin 2016 sans pour autant retrouver leurs sommets.Au printemps, CGG avait changé de direction, la nouvelle directrice générale Sophie Zurquiyah remplaçant Jean-Georges Malcor.Yuri Baidoukov a aussi été récemment nommé comme directeur financier du groupe à compter du premier septembre 2018.jmi/soe/nas(©AFP / 02 août 2018 05h23)