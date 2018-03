CI Com s'attend à réduire sa perte nette en 2017

Genève (awp) - La société de participations CI Com a lancé lundi soir un avertissement sur résultats. Dans un communiqué, l'entreprise genevoise cotée sur SIX dit s'attendre à boucler son exercice 2017 sur une perte nette de 0,3 mio CHF, après 3,6 mio un an plus tôt, selon des comptes non audités.CI Com explique cette amélioration par une différence de la dotation complémentaire aux provisions pour dépréciation des titres Zenessa, passée à un peu plus de 0,1 mio CHF, après plus de 3,1 mio CHF pour l'exercice précédent.L'entreprise a également annoncé la démission d'Alain Duménil de son conseil d'administration, publiée le 5 mars dans la feuille d'avis offcielle.buc(AWP / 26.03.2018 19h25)