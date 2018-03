CNIM: bénéfice net divisé par deux mais activité en hausse

CNIM - CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE

Paris - Le constructeur d'installations industrielles CNIM (incinérateurs, équipements de défense, etc.) a réduit son bénéfice net d'un peu plus de moitié en 2017, mais a amélioré son chiffre d'affaires sur la période, selon des résultats publiés jeudi.L'année passée, le bénéfice net a atteint 22 millions d'euros, contre 49,7 millions d'euros en 2016, soit une baisse de 55,7%, a précisé le groupe dans un communiqué. Son chiffre d'affaires a toutefois grimpé de 17,6%, à 634,9 millions d'euros.Les commandes enregistrées ont également baissé, affichant un total de 543,4 millions d'euros fin 2017 (contre 839,7 millions un an auparavant). Mais le carnet de commandes s'élevait à 830,3 millions d'euros au 31 décembre 2017.Le bénéfice opérationnel courant s'élève à 19,7 millions d'euros, soit 3,1% du chiffre d'affaires contre 4,1% en 2016.La trésorerie nette atteint elle 92,1 millions d'euros contre 157,7 millions fin 2016.Côté perspectives, le groupe ne donne pas d'indications chiffrées, mais précise avoir été sélectionné en tant que constructeur pour plusieurs projets en Europe et au Moyen-Orient dans le cadre de ses activités de réalisation d'usines de valorisation de déchets ménagers, "sans que l'ordre d'exécution n'ait été notifié".as/soe/az(©AFP / 08 mars 2018 19h36)