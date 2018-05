CNIM: l'activité en hausse de 1,2% au 1T à 133,5 M EUR

CNIM - CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE

Paris - Le constructeur d'installations industrielles (incinérateurs, équipements de défense, etc) CNIM a vu son chiffre d'affaires progresser de 1,2% au premier trimestre mais a vu ses commandes fortement chuter par rapport à la même période l'an dernier.L'activité s'établit à 133,5 millions d'euros, avec une baisse de la branche Environnement & Energie (-3,50% à 86,7 millions d'euros), qui rassemble les incinérateurs de déchets et les centrales biomasses, compensée par une progression de sa branche Innovation & Systèmes (+11,3% à 46,8 millions d'euros).Le niveau de commandes engrangées atteint pour sa part 87,2 millions d'euros, contre 254,2 millions d'euros un an plus tôt, qui avait été marqué par la commande d'une usine de valorisation de déchets au Royaume-Uni, a rappelé le groupe dans son communiqué.Au 31 mars, le carnet de commande atteint 892,2 millions d'euros.els/ef/pb(©AFP / 15 mai 2018 20h25)