CPH rachète Sekoya au Brésil

Zurich (awp) - CPH Chemie + Papier Holding rachète via sa division Perlen Packaging la majorité de Sekoya Indústria e Comércio, avec effet rétroactif au 1er janvier 2018. La société brésilienne est un partenaire de longue date de CPH, a précisé lundi le groupe. Le prix de la transaction ne sera pas dévoilé.En plus de ses activités commerciales, Sekoya fabrique des films d'emballage pour ses clients pharmaceutiques. Cela permettra à Perlen Packaging d'être plus flexible et de mieux servir les besoins du marché latino-américain. L'ouverture d'un nouveau site est prévue à Goiania.L'entreprise brésilienne a été fondée en 2012 par Wellington Branquinho, qui a vendu une part de 60% à Perlen Packaging. Elle continuera d'être dirigée par l'équipe actuelle et les douze collaborateurs resteront en poste, précise le communiqué.La finalisation de la transaction est attendue fin février.ol/jh(AWP / 22.01.2018 07h59)