La Haye - La Cour pénale internationale (CPI) a commencé des "examens préliminaires" sur des crimes contre l'humanité présumés commis au Venezuela, théâtre de violents troubles politiques, et aux Philippines, où sévit une guerre contre la drogue, a annoncé sa procureure jeudi."Je suis de près les situations aux Philippines et au Venezuela depuis 2016... J'ai décidé d'entamer un examen préliminaire dans chacune des situations en cause", a déclaré Fatou Bensouda dans un communiqué.L'ex-procureure générale du Venezuela Luisa Ortega avait pressé la CPI en novembre déjà d'ouvrir une enquête sur des meurtres et des tortures présumés commis par les dirigeants de ce pays en crise.Le président "Nicolas Maduro et son gouvernement doivent payer pour ces crimes", ainsi que pour l'"attaque systématique et généralisée contre la population civile", avait-elle déclaré.Depuis avril 2017, les forces de l'ordre du Venezuela auraient fait subir à des manifestants, des opposants politiques ou perçus comme tels, de graves sévices et des mauvais traitements pendant leur détention, a dit Mme Bensouda."Des groupes de manifestants auraient également eu recours à la violence, faisant des morts et des blessés au sein des forces de l'ordre", a-t-elle ajouté, citée dans le communiqué.L'examen préliminaire aux Philippines portera sur des crimes commis pendant la sanglante "+guerre contre la drogue+ déclenchée par le gouvernement philippin", a poursuivi la procureure.Le porte-parole du président philippin Rodrigo Duterte a annoncé plus tôt jeudi l'ouverture par la CPI d'investigations sur les accusations de crime contre l'humanité portées contre le chef de l'Etat, soulignant qu'il les démentait.M. Duterte avait été élu dans un fauteuil en 2016, promettant d'éradiquer le trafic de drogue en faisant abattre des dizaines de milliers de délinquants.Depuis lors, près de 4.000 trafiquants et usagers de drogue présumés ont été tués par la police. Les autorités enquêtent également sur plus de 2.000 autres meurtres "commis en relation avec la drogue" par des inconnus.(©AFP / 08 février 2018 12h40)