CREAL3D et AVAtronics rejoignent la liste des start-up innovantes soutenues par la FIT

La start-up de réalité virtuelle et mixte CREAL3D, et le projet de «Digital Active Noise Cancelling» (ANC) AVAtronics, sont entrés dans la liste des Alumni de la Fondation pour l’Innovation Technologique (FIT). Les deux start-up ont chacune obtenu un prêt seed de CHF 100'000 afin de poursuivre leur développement. Depuis sa création en 1994, la FIT a soutenu 165 projets en phase de prototypage et de commercialisation, pour un montant total de CHF 33 millions.