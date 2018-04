CSS boucle 2017 avec un bénéfice en très forte hausse

Zurich (awp) - L'assureur maladie CSS a connu une année 2017 fructueuse et a dépassé pour la première fois la barre des 6 milliards de francs de primes. Le groupe lucernois a enregistré simultanément un recul des charges de prestations. Il revendique une position dominante, encore renforcée grâce à sa base de clients dans l'assurance de base.Le bénéfice net s'est inscrit à 153,6 millions de francs, en progression de 56,6% sur un an, indique jeudi CSS. Les primes acquises ont pris 5,3% pour atteindre 6,17 milliards, tandis que les prestations d'assurance ont grimpé de 4,3% à 5,61 milliards.Les prestations ambulatoires des médecins constituent le bloc de coûts le plus important, avec 1,14 milliard de francs (+3,7%), souligne le communiqué. Les prestations hospitalières arrivent en deuxième position. Elles ont "légèrement baissé", à 1,04 milliard.Au 1er janvier 2018, la "Chrétienne sociale" revendiquait 1,7 million d'assurés, dont 1,38 million relevant de l'assurance obligatoire des soins.La société a raboté ses taux de frais, notamment dans l'assurance obligatoire. Dans ce domaine, le ratio est passé à 4,0%, amélioré de 0,2 point de pourcentage. Pour le groupe dans son ensemble, le recul est identique, à 8,0%.Le ratio combiné, qui définit le rapport entre les primes encaissées et les prestations fournies, a été amélioré de 1,5 point à 96,9%. La tendance positive est observée aussi bien dans l'assurance obligatoire que pour les complémentaires.Le rendement des placements s'est fixé à 4,7%, contre 3,7% douze mois auparavant.Fondé en 1899, l'assureur maladie CSS emploie quelque 2700 personnes et dispose de plus de 100 agences réparties dans toute la Suisse.fr/rp(AWP / 12.04.2018 10h55)