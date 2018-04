Caisses de pensions: contre-performance sur le premier trimestre

Zurich (awp) - Credit Suisse indique mercredi que les caisses de pension ayant confié leurs valeurs patrimoniales à ses bons soins ont entamé l'année 2018 sur un faux pas. L'indice idoine concocté par la banque aux deux voiles a cédé 1,36% ou 2,34 points sur le premier trimestre, pour s'établir à 170,14 points.L'établissement tient toutefois à rappeler que cette correction, attribuée essentiellement au mois de février, survient dans la foulée d'une année 2017 faste (+8,05%).A l'exception des placements immobiliers et hypothécaires neutres, toutes les catégories d'actifs ont pesé sur la performance trimestrielle. Le bonnet d'âne revient aux actions suisses (-0,65%) et étrangères (-0,47%). Les obligations en francs (-0,15%) et en devises étrangères (-0,05%) n'ont constitué que des refuges tout relatifs.L'indice du taux d'intérêt minimum LPP, fixé depuis le début de l'an dernier à 1,0%, a progressé de 0,25% ou 0,38 point, faisant plonger le rendement de l'indice des caisses de pensions de 1,61% en dessous de l'objectif LPP.jh/rp(AWP / 18.04.2018 14h20)