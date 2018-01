Calendrier des semaines 3 à 6 en 2018 (CP, résultats, BNS, etc.)

Zurich (awp) - Ci-dessous, les principaux événements au calendrier (conférences de presse de bilan, autres conférences de presse, publications, etc.) des semaines 3 à 6 en 2018 du 15 janvier au 10 février (explications d'abréviations en fin de texte):15.01.201817:30 Flughafen Zürich: statistiques décembre- Genève: salon horloger SIHH (jus. 19.1)- 12e Congrès suisse de l'électricité (y. c. 16.1), Berne16.01.201807:00 Lindt & Sprüngli: chiffre d'affaires 201709:15 OFS: statistiques d'hébergement en novembre09:30 Swico: CP développement des marchés ICT en Suisseet en Europe, Zurich10:00 KPMG: CP "Transformation par M&A", Zurich10:00 WEF: CP édition 2018, Cologny/Genève18:00 BNS: alloc. Thomas Jordan, "comment l'argent est créé par la banquecentrale et le système bancaire", Zurich- Swissbau (jus. 20.1), Bâle17.01.201809:15 CP industrie gazière (dans le cadre de Swissbau), Bâle10:00 Migros Bank: CP perspectives de placements 2018, retour dela volatilité, Zurich10:30 Pictet: CP Stratégie 2018Plus, Zurich11:00 JLL: présentation de l'étude "marché suisse des bureaux 2018", Zurich18:00 Efficiency Club: alloc. Bernhard Burgener (dès...), Zurich- 1ère Crypto Finance Conference (jus. 19.1), St. Moritz- Conférence Uni Zurich: 'Closing the gaps between Finance andSustainability' (jus. 19.1)18.01.201807:00 Galenica: chiffre d'affaires 201707:00 Geberit: chiffre d'affaires 2017 (CC 09:00)09:00 Banques privées et gestionnaires d'actifs: CP annuelle, Berne09:15 UBS: Real Estate Focus 2018, Zurich09:30 Association suisse d'assurances ASA: CP annuelle, Zurich10:15 Economiesuisse: CP annuelle, Berne19.01.201807:00 BB Biotech: portefeuille des participations à fin 201707:00 Zehnder: chiffre d'affaires 201709:15 OFS: prix à la production et à l'importation PPI décembre- Axpo: as. g.22.01.201806:30 Interroll: chiffre d'affaires 201706:45 UBS: résultats T4/2017 (webcast 09:00)11:00 Commerzbank: CP étude sur les perspectives des entreprises, Zurich11:00 UBS: CPB 2017, Zurich23.01.201803:00 Logitech: résultats T3 (CC 14:40)06:30 Komax: chiffre d'affaires 201706:30 Tornos: chiffre d'affaires 201706:45 Arbonia: chiffre d'affaires 201707:00 Autoneum: chiffre d'affaires 201707:00 SGS: résultats 201707:00 BC de Zoug: résultats 201709:00 BC d'Appenzell: CPB 2017, Appenzell10:00 SGS: CPB2017, Genève- World Economic Forum WEF (jus. 26.1), Davos24.01.201807:00 Barry Callebaut: chiffre d'affaires/volumes T107:00 Novartis: résultats T4/201707:00 Zur Rose: chiffre d'affaires 2017 (CC 14:00)- World Economic Forum WEF (jus. 26.1), Davos25.01.201806:00 Schlatter: chiffre d'affaires 201707:00 Belimo: chiffre d'affaires 201707:00 HBM: résultats T307:00 Huber+Suhner: chiffre d'affaires 2017- World Economic Forum WEF (jus. 26.1), Davos26.01.201805:00 Starrag: chiffre d'affaires 201706:00 SFS: chiffre d'affaires 201706:45 Givaudan: résultats 2017 (CC 15:00)07:00 BC bernoise: résultats 2017- Life Science: conférence FutureHealth, Bâle- SFP Group: Swiss Real Estate Funds Day, Zurich- World Economic Forum WEF (dernier jour), Davos29.01.201807:00 Santhera: résultats 201717:30 KTM Industries: chiffre d'affaires 201716:00 Cham Paper Group: as. g. extra. (adaptation des statuts, etc.), Cham30.01.201807:00 BC du Jura: résultats 201708:00 AFD: commerce extérieur/exportations horlogères décembre et 201709:00 KOF: baromètre conjoncturel31.01.201806:30 Bucher: chiffre d'affaires 201706:30 Rieter: chiffre d'affaires 201707:00 Gurit: chiffre d'affaires 201707:00 Hügli: chiffre d'affaires 201707:00 Julius Bär: résultats 201707:00 Lonza: résultats 201707:00 Titlisbahnen: résultats 2016/1708:00 UBS: indicateur de consommation décembre10:00 Indice CS-CFA janvier- Finanz' 18 (1er jour)01.02.201806:00 BC de Lucerne: résultats 201707:00 Roche: résultats 201707:45 Seco: climat de consommation, sondage janvier08:00 Glencore: rapport de production 201709:30 Indice PMI des directeurs d'achat janvier10:00 Roche: CPB 2017, Bâle- Finanz' 18 (2e jour)02.03.2018- ras05.02.201806:30 Energiedienst: résultats 201707:00 DKSH: résultats 201709:00 KOF: indicateur de l'emploi10:30 DKSH: CPB 2017, Zurich06.02.201806:00 Dätwyler: résultats 201707:00 AMS: résultats 201707:00 Idorsia: résultats 201718:00 Communication Summit 2018 (dès...), Zurich- FuW Forum: vision place financière suisse #9, Zurich07.02.201807:15 Swisscom: résultats 2017 (CC 09:00)10:00 KOF: sondage conjoncturel janvier (avec CP)08.02.201806:45 ABB: résultats Q4/201706:45 Zurich Insurance: résultats T4/201707:00 Bank Cler: résultats 201707:00 BC Bâle Campagne: résultats 201707:00 Emmi: chiffre d'affaires 201707:00 BC de Glaris: résultats 201707:00 Lem: résultats T307:00 Leonteq: résultats 201707:00 Molecular Partners: résultats 201709.02.201806:00 Ems-Chemie: résultats 201707:00 BC des Grisons: résultats 201707:00 Mobimo: résultats 201707:00 BC de Zurich: résultats 201707:45 Seco: statistiques du chômage janvier10:30 BC des Grisons: CPB 2017, CoireCP: conférence de presseCC: conference call (conférence téléphonique)CPB: conférence de presse de bilanBC: banque cantonalec. adm./c.a.: conseil d'administrationas. g.: assemblée généralealloc.: allocutionchif. aff./CA: chiffre d'affairesS: semestreT: trimestreRAS: rien à signalerSans garantie d'exactitude et d'exhaustivitéawp(AWP / 15.01.2018 06h20)