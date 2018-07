Calendrier des semaines 31 à 34 en 2018 (CP, résultats, BNS, etc.)

Zurich (awp) - Ci-dessous, les principaux événements au calendrier (conférences de presse de bilan, autres conférences de presse, publications, etc.) des semaines 31 à 34 en 2018 du 30 juillet au 25 août (explications d'abréviations en fin de texte):30.07.201809:00 KOF: baromètre conjoncturel31.07.201803:00 Logitech: résultats T1 (CC 14:30)07:00 Credit Suisse: résultats T207:00 GAM: résultats S107:00 Lem: résultats Q107:00 Swissquote: résultats S107:25 BNS: résultats S107:30 Swiss: résultats S108:00 Glencore: rapport de production S109:00 GAM: CP S1, Zurich10:00 Credit Suisse10:30 Swissquote: CP S1, Zurich18:00 Pargesa: résultats T210:30 Carlo Gavazzi: as. g., Zoug01.08.2018- Fête nationale, service AWP restreint02.08.201806:00 Kardex: résultats S1 (CC 15:00)07:00 VAT: résultats S107:45 Seco: climat de consommation (sondage juillet)09:15 OFS: chiffres d'affaires du commerce de détail juin09:30 Indice des directeurs d'achat PMI juillet10:00 VAT: CP S1, Zurich03.08.201806:00 Coltene: résultats S106:30 Interroll: résultats S106:45 Dufry: résultats T2 (CC 14:00)07:00 Mobimo: résultats S1 (CC 10:00)07:00 Swiss Re: résultats S109:00 KOF: indicateur de l'emploi09:15 OFS: prix à la consommation CPI juillet10:30 Swiss Re: CP S1, Zurich06.08.201807:00 Belimo: résultats S107:00 BC de Glaris: résultats S109:15 OFS: statistiques d'hébergement juin et S107.08.201806:45 Oerlikon: résultats T2 (CC 13:00)07:00 BC de Genève: résultats S107:00 Galenica: résultats S1 (CC 14:00)09:00 BNS: réserves de devises fin juillet10:00 KOF: sondage conjoncturel juillet (avec CP)10:30 BC de Genève: CP S1, Genève08.08.201806:30 Vifor Pharma: résultats S107:00 Schmolz+Bickenbach: résultats T2 (CC 10:00)08:00 Glencore: résultats S1 (webcast 09:00)09.08.201806:45 Zurich Insurance: résultats S107:00 Adecco: résultats T2 (CC 11:00)07:00 Evolva: résultats S1 (CC 10:00)07:00 Lastminute.com: résultats S1 (CC 10:30)07:00 Orell Füssli: résultats S107:00 SPS: résultats S107:00 Valiant: résultats S107:45 Seco: statistiques du chômage juillet10:00 SPS: CP S1, Zurich13:00 Swiss: statistiques juillet10.08.201806:00 Dätwyler: résultats S1 (CC 10:00)07:00 BC bernoise: résultats S107:00 Conzzeta: résultats S111.08.2018- Ems-Chemie: as. g.13.08.201807:00 Clientis AG: résultats S117:30 Flughafen Zürich: statistiques juillet14.08.201806:00 Elma: résultats S106:30 Orascom DH: résultats S106:30 Straumann: résultats S106:30 Tornos: résultats S106:40 Arbonia: résultats S107:00 Geberit: résultats T2 (CC 09:00)07:00 Swiss Life: résultats S107:15 Basilea: résultats S109:15 OFS: prix production-importation PPI juillet15.08.201806:30 BC Saint-Gall: résultats S107:00 Kudelski: résultats S107:00 VZ Holding: résultats S107:00 Zur Rose: résultats S1 (CC 14:00)09:00 BNS: CP présentation du nouveau billet de 200 francs, Zurich16.08.201806:00 Comet: résultats S106:30 Ascom: résultats S106:30 Bell: résultats S106:30 Meyer Burger: résultats S107:00 Bank Linth: résultats S107:00 Cicor: résultats S107:00 Phoenix Mecano: résultats S107:00 Tecan: résultats S107:15 Swisscom: résultats S1 (CC 09:00)09:30 Ascom: MK S1, Zürich11:30 Bank Linth: point de presse d'été (Rapperswil)- Conférence marketing en ligne, Berne17.08.201806:00 Schweiter: résultats S106:30 Schindler: résultats S107:00 Cham Group: résultats S1 (CC 09:00)07:00 Gurit: résultats S107:00 PSP Swiss Property: résultats S111:00 Schweiter: CP S1, Zurich20.08.201807:00 Metall Zug: résultats S117:30 Alpine Select: résultats S121.08.201806:00 BC de Lucerne: résultats S106:00 Schlatter: résultats S106:00 Siegfried: résultats S106:45 Huber+Suhner: résultats S107:00 Implenia: résultats S107:00 Komax: résultats S107:00 BC de Thurgovie: résultats S107:00 VP Bank: résultats S108:00 AFD: commerce extérieur/exportations horlogères juillet09:15 CS: CP "prévoyance professionnelle: capital ou rente?", Zurich09:45 Huber+Suhner: CP S1, Pfäffikon/ZH11:00 BC de Thurgovie: CP S1, Weinfelden22.08.201806:00 Bossard: résultats S1 (détaillés)06:00 Orior: résultats S106:00 Raiffeisen: résultats S1 (CC 10:00)07:00 Feintool: résultats S107:00 Sensirion: résultats S107:00 Von Roll: résultats S1- New Value: as. g.23.08.201806:00 BC vaudoise: résultats S106:45 Sunrise: résultats T207:00 LLB: résultats S107:00 Peach Property: résultats S107:00 Perrot Duval: résultats 2017/18 (détaillés)09:15 OFS: production, commandes et chiffres d'affairesdu secteur secondaire au T2- SFS: journée des investisseurs- Forum FuW-Forum: vision de la place financière suisse #10, Zurich24.08.201806:30 Bachem: résultats S106:45 Mobilezone: résultats S107:00 Adval Tech: résultats S107:00 Meier Tobler: résultats S107:00 Nebag: résultats S107:00 U-blox: résultats S107:00 BC de Zurich: résultats S110:30 Meier Tobler: CP S1, Schwerzenbach18:00 Baumgartner: résultats S1CP: conférence de presseCC: conference call (conférence téléphonique)CPB: conférence de presse de bilanBC: banque cantonalec. adm./c.a.: conseil d'administrationas. g.: assemblée généralealloc.: allocutionchif. aff./CA: chiffre d'affairesS: semestreT: trimestreRAS: rien à signalerSans garantie d'exactitude et d'exhaustivitéawp(AWP / 30.07.2018 06h20)