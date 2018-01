Calendrier des semaines 5 à 8 en 2018 (CP, résultats, BNS, etc.)

Zurich (awp) - Ci-dessous, les principaux événements au calendrier (conférences de presse de bilan, autres conférences de presse, publications, etc.) des semaines 5 à 8 en 2018 du 29 janvier au 24 février (explications d'abréviations en fin de texte):29.01.201807:00 Santhera: résultats 2017 (CC 14:00)17:30 KTM Industries: chiffre d'affaires 201716:00 Cham Paper Group: as. g. extra. (adaptation des statuts, etc.), Cham30.01.201807:00 BC du Jura: résultats 201708:00 AFD: commerce extérieur/exportations horlogères décembre et 201709:00 KOF: baromètre conjoncturel09:00 ASPS: CP retour et prévisions pour le marché desproduits structurés, Zurich10:00 BC du Jura: CPB 2017, Delémont10:30 Swiss Venture Capital: CP Report 2018, Zurich31.01.201806:30 Bucher: chiffre d'affaires 201706:30 Rieter: chiffre d'affaires 201707:00 Gurit: chiffre d'affaires 201707:00 Hügli: chiffre d'affaires 201707:00 Julius Bär: résultats 201707:00 Lonza: résultats 2017 (CC 14:30)07:00 Titlisbahnen: résultats 2016/1708:00 UBS: indicateur de consommation décembre09:30 Julius Bär: CPB 2017, Zurich10:00 Indice CS-CFA janvier10:30 Lonza: CPB 2017, Bâle- Finanz' 18 (1er jour)01.02.201806:00 BC de Lucerne: résultats 201707:00 Roche: résultats 2017 (présentation aux investisseurs 15h00, Londres)07:45 Seco: climat de consommation, sondage janvier08:00 Glencore: rapport de production 201709:15 OFS: chiffres d'affaires du commerce de détail décembre09:30 Indice PMI des directeurs d'achat janvier10:00 Roche: CPB 2017, Bâle11:00 BC de Lucerne: CPB 2017, Zurich- Finanz' 18 (2e jour)02.03.2018- ras05.02.201806:30 Energiedienst: résultats 201707:00 DKSH: résultats 2017 (CC 13:00)09:00 KOF: indicateur de l'emploi10:30 DKSH: CPB 2017, Zurich06.02.201806:00 Dätwyler: résultats 201707:00 AMS: résultats 2017 (CC 08:45)07:00 Idorsia: résultats 201710:00 Dätwyler: CPB 201710:30 AMS: CPB 2017, Zurich18:00 Communication Summit 2018 (dès...), Zurich- FuW Forum: vision place financière suisse #9, Zurich07.02.201807:15 Swisscom: résultats 2017 (présentation aux investisseurs dès 13:00)09:30 Swisscom: CPB 2017, Zurich10:00 KOF: sondage conjoncturel janvier (avec CP)08.02.201806:45 ABB: résultats Q4/201706:45 Zurich Insurance: résultats T4/201707:00 Bank Cler: résultats 201707:00 BC Bâle Campagne: résultats 201707:00 Emmi: chiffre d'affaires 201707:00 BC de Glaris: résultats 201707:00 Lem: résultats T3 (CC 10:00)07:00 Leonteq: résultats 201707:00 Molecular Partners: résultats 201709:00 Leonteq: CPB 2017, Zurich10:00 Syngenta: CPB 2017, Bâle10:30 Bühler: CPB 2017, Zurich09.02.201806:00 Ems-Chemie: résultats 201707:00 BC des Grisons: résultats 201707:00 Mobimo: résultats 201707:00 BC de Zurich: résultats 201707:45 Seco: statistiques du chômage janvier10:30 BC des Grisons: CPB 2017, Coire13:00 Swiss: statistiques janvier12.02.201809:15 OFS: prix à la consommation CPI janvier17:30 Flughafen Zürich: statistiques janvier13.02.201806:30 Bell: résultats 201707:00 Vontobel: résultats 201708:00 AFF/BNS: emprunt Confédération, annonce09:15 OFS: prix production-importation PPI janvier17:30 Temenos: résultats T4/2017 (CC 18:30)14.02.201806:30 BC de Saint-Gall: résultats 201707:00 Clariant: résultats 201707:00 Credit Suisse: résultats T4/201707:00 Kudelski: résultats 201707:00 Valiant: résultats 201710:00 BC neuchâteloise: CPB 2017, Neuchâtel10:15 Valiant: CPB 2017, Berne11:00 BC de Saint-Gall: CPB 2017, Zurich11:15 AFF/BNS: emprunt Confédération résultat- Temenos: journée des investisseurs, Londres15.02.201806:00 BC vaudoise: résultats 201706:30 Straumann: résultats 201707:00 Phoenix Mecano: résultats 2017 (provisoire)07:15 Nestlé: résultats 201710:00 Coop: CPB 2017, Bâle10:00 Straumann: CPB 2017, Bâle10:00 UPC: résultats T4/201716.02.201806:30 Schindler: résultats 201707:00 BB Biotech: résultats 201719.02.2018- ras20.02.201806:30 CPH: résultats 201706:30 Walter Meier: résultats 201707:00 BC de Thurgovie: résultats 201708:00 AFD: commerce extérieur/exportations horlogères janvier10:30 BC de Thurgovie: CPB 2017, Weinfelden10:30 Walter Meier: CPB 2017, Zurich18:00 Castle Private Equity: résultats 201721.02.201807:00 Bank Linth: résultats 201708:00 Glencore: résultats 201722.02.201807:00 Cembra Money Bank: résultats 201709:15 OFS: production, commandes et chiffres d'affaires du secteursecondaire au 4e trimestre09:15 OFS: statistiques d'hébergement décembre et 201723.02.201806:00 Sika: résultats 201707:00 Also: résultats 201707:00 Swiss Re: résultats T4/2017 (CC)10:00 Also: CPB 2017, EmmenCP: conférence de presseCC: conference call (conférence téléphonique)CPB: conférence de presse de bilanBC: banque cantonalec. adm./c.a.: conseil d'administrationas. g.: assemblée généralealloc.: allocutionchif. aff./CA: chiffre d'affairesS: semestreT: trimestreRAS: rien à signalerSans garantie d'exactitude et d'exhaustivitéawp(AWP / 29.01.2018 06h20)