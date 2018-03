Calida améliore nettement sa rentabilité en 2017

Zurich (awp) - Le fabricant de textiles Calida a fortement amélioré sa rentabilté l'année dernière, tout comme le chiffre d'affaires. Le groupe lucernois, qui détient notamment les marques de sous-vêtements Calida et d'activité plein-air Millet, va proposer un dividende inchangé à 0,80 CHF à ses actionnaires, a-t-il annoncé lundi.Le chiffre d'affaires a progressé de 2,6% à 380,6 mio CHF en 2017, tandis que le résultat opérationnel (Ebit) s'est envolé de 18% à 21,6 mio, a détaillé Calida dans un communiqué. La marge d'exploitation s'est quant à elle bonifiée de 0,8 point à 5,7%.Le bénéfice net a enregistré la même tendance positive en s'installant à 16,9 mio CHF, en hausse de 14,3% sur un an.Alors que la rentabilité nette et opérationnelle a été conforme aux attentes des analystes interrogés par AWP, le chiffre d'affaires a légèrement dépassé les prévisions du marché. Le dividende était attendu inchangé.Pour 2018, la direction s'attend à "une année d'investissements substantiels dans le développement de ses marques et dans l'accélération ciblée de la numérisation". Le groupe prévoit de réaliser des recettes et une rentabilité "stable" au vu des conditions difficiles dans le segment d'activité.al/rp(AWP / 05.03.2018 08h05)