Calida se dote d'un nouveau directeur financier

Zurich (awp) - Le fabricant textile Calida a nommé Sacha Gerber au poste de directeur financier (CFO) du groupe, succédant à Thomas Stöcklin, a annoncé le groupe de Sursee mercredi.M. Gerber - qui prendra ses fonctions "au plus tard" en septembre - oeuvre actuellement dans les mêmes fonctions, en plus de celles de directeur opérationnel et directeur général, à la division BU Foodservice du groupe alimentaire Hero, selon un communiqué. Le futur CFO de Calida a également travaillé pendant huit ans pour l'horloger Swatch.Calida avait annoncé en décembre 2017 le départ du directeur financier sortant, ce dernier souhaitant "relever de nouveaux défis professionnels".al(AWP / 28.02.2018 19h00)