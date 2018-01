Calida se renforce dans le e-commerce

Zurich (awp) - Le fabricant textile Calida a renforcé ses canaux de distribution sur internet. La société lucernoise réalise désormais 8% de ses recettes sur la toile, contre seulement 3% en 2016, a indiqué le directeur général (CEO) Reiner Pichler dans le journal Handelszeitung à paraître jeudi. En 2018, le pourcentage devrait être à deux chiffres, a affirmé le patron.Les investissements dans le commerce en ligne sont importants, au niveau d'un montant à deux chiffres en millions, a ajouté M. Pichler, sans plus de détail.En février 2017, le spécialiste helvétique des pyjamas et sous-vêtements a racheté son partenaire de distribution allemand Reich Online Services, pour se renforcer sur le segment des ventes par internet."Nous allons continuer à investir, mais dans les marques existantes", a ajouté le CEO, tout en excluant de racheter d'autres marques et labels. Calida veut également se concentrer sur l'Europe.Le groupe se trouve à un niveau avancé de négociations concernant le recrutement d'un nouveau dirigeant pour la marque Calida, fonction que le CEO du groupe assure actuellement de manière intérimaire.En mars, le groupe dévoilera le nom de son nouveau directeur financier (CFO), après le départ de l'ex-titulaire Thomas Stöcklin mi-décembre.Le groupe Calida a enregistré en 2016 un chiffre d'affaires net consolidé en hausse de 3,3% à 370,9 mio CHF. Les résultats pour 2017 seront présentés le 5 mars.mk/kw/al/rp(AWP / 31.01.2018 17h15)