Calida veut étoffer ses ventes en ligne après une solide année 2017

(synthèse actualisée avec cours de clôture)Zurich (awp) - Le fabricant de textiles Calida a fortement amélioré sa rentabilité l'année dernière, tout comme le chiffre d'affaires, grâce notamment au renforcement de son canal de distribution sur internet. Le groupe lucernois, qui détient notamment les marques de lingerie Aubade et de surf Oxbow, veut continuer à renforcer sa présence sur l'e-commerce, sans pour autant négliger la vente au détail classique.Le chiffre d'affaires a progressé de 2,6% à 380,6 mio CHF en 2017. Par marques, les sous-vêtements Calida - première source de revenus du groupe - ont dégagé des recettes en hausse 2,4% à 133,8 mio CHF et la lingerie Aubade des ventes en croissance de 3,7% à 55,5 mio EUR, a-t-il annoncé lundi.Dans la gamme de produits de plein air, Millet a vu son chiffre d'affaires baisser de 6,4% à 95,7 mio EUR, en raison de mesures de restructuration et notamment d'un allègement des réseaux de vente et d'investissements. Hors ces effets, les ventes ont crû de 0,8%.Le spécialiste des vêtements de surf Oxbow a enregistré des recettes en hausse de 6% à 26,8 mio. Le mobilier de camping Lafuma a pour sa part reculé de 1,1% à 38,0 mio.Au niveau de la rentabilité, le résultat opérationnel (Ebit) s'est envolé de 18% à 21,6 mio, malgré les investissements dans le commerce en ligne et la numérisation, a détaillé Calida dans un communiqué. La marge d'exploitation s'est quant à elle bonifiée de 0,8 point à 5,7%. Le bénéfice net a enregistré la même tendance positive en s'installant à 16,9 mio CHF, en hausse de 14,3% sur un an.Alors que la rentabilité nette et opérationnelle a été conforme aux attentes des analystes interrogés par AWP, le chiffre d'affaires a légèrement dépassé les prévisions du marché. Le dividende était attendu inchangé.Calida a notamment commencé à étoffer son activité sur internet. "Parmi les évolutions les plus importantes de l'exercice figurent l'intégration bien engagée du spécialiste en e-commerce Reich Online" racheté en février 2017, et "la forte progression de notre commerce en ligne", a indiqué le directeur général (CEO) Reiner Pichler, cité dans le communiqué.INVESTISSEURS SATISFAITSGrâce à ces investissements, le groupe "a plus que doublé les ventes réalisées à travers ses propres canaux d'e-commerce", leur part dans le chiffre d'affaires global passant de 3,6% à 8,2%. M. Pichler a assuré, lors d'une conférence de presse, augmenter à moyen terme cette part à 30% en Europe.La vente classique en boutiques ne doit pas pour autant être abandonnée, mais optimisée. Des fermetures d'emplacements en Europe ne sont pas prévus, l'activité de vente au détail étant "hautement rentable", a souligné le CEO. Le groupe vise plutôt une stratégie multicanal.Pour 2018, la direction s'attend à "une année d'investissements substantiels dans le développement de ses marques et dans l'accélération ciblée de la numérisation". Le groupe prévoit de réaliser des recettes et une rentabilité "stable" au vu des conditions difficiles dans le segment d'activité.Le groupe va proposer un dividende inchangé à 0,80 CHF à ses actionnaires.Pour Vontobel, les recettes ont laissé entrevoir le premier impact positif des ventes sur internet. "En 2018, le groupe va continuer à pousser ce canal (de distribution), et donc il n'y aura pas dans l'immédiat d'amélioration des marges", ont souligné les analystes de la banque zurichoise. Calida devrait profiter de sa stratégie de modernisation, a ajouté Vontobel.A la Bourse suisse, la nominative Calida s'est étoffée de 1,4% à 36,10 CHF, alors que le marché élargi (SPI) s'est offert 2,02%.al/rp(AWP / 05.03.2018 18h15)