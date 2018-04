Cameroun: 12 otages occidentaux libérés en zone anglophone (officiel)

Douala - Douze touristes italiens et suisses, enlevés à une date indéterminée en zone anglophone du Cameroun, ont été libérés lundi par l'armée camerounaise, a annoncé le ministre de la Communication dans un communiqué publié mercredi par la presse gouvernementale."Une opération a permis la libération de 12 touristes européens" dans la région du Sud-Ouest lundi, a indiqué le ministre, Issa Tchiroma Bakary, sans préciser quand ils avaient été pris en otage.Les sept Suisses et cinq italiens se trouvaient au Cameroun avec une organisation appelée "African Adventure Group", selon le communiqué,.Ils ont été enlevés par "une bande de terroristes" dans la localité de Moungo-Ndor, alors qu'ils se rendaient sur le site de "Twin Lakes", deux lacs situés dans le secteur de Kupe Muanengumba.Par ailleurs, "six conseillers municipaux" camerounais ont également été libérés lors d'une autre opération militaire dans la région du Nord-Ouest, selon le communiqué du ministre.Il affirme aussi que lors de "récents accrochages" à une date indéterminée, "plusieurs dizaines d'assaillants" séparatistes ont été abattus par l'armée camerounaise et que "d'importants stocks d'armes et de munitions" et "de fortes quantités de drogue" ont été saisis.Il n'était pas possible de déterminer mercredi si, parmi les six Camerounais libérés, figurent le sous-préfet et le fonctionnaire enlevés en février à Batibo dans la région du Nord-Ouest..La situation sécuritaire dans les zones anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, s'est considérablement dégradée depuis plusieurs semaines, les groupes séparatistes armés y multipliant les actions violentes.Un Tunisien a été tué fin mars dans le Sud-Ouest, et les attaques sporadiques contre les symboles de l'Etat sont très régulières depuis début 2018.Les séparatistes, en lutte pour l'indépendance du Cameroun anglophone, ont demandé aux représentants de Yaoundé ainsi qu'aux forces de sécurité et de défense, de quitter leur territoire, les qualifiant de "forces d'occupation".A mesure que la crise évolue, de nouveaux groupes séparatistes apparaissent, mais les autorités réduisent au minimum leur communication sur ce conflit qui oppose depuis trois mois l'armée et les séparatistes armés.(©AFP / 04 avril 2018 10h12)