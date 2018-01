Cameroun: tensions dans les régions anglophones

Yaoundé - Un gendarme a été tué jeudi par des séparatistes présumés dans la région du nord-ouest du Cameroun, et une bombe artisanale a explosé au passage d'un véhicule de l'armée camerounaise à la frontière nigériane dans le Sud-Ouest, a-t-on appris de sources concordantes."Un gendarme a été abattu cette matinée (de jeudi) à Kumbo lors d'une attaque de sécessionnistes", a affirmé à l'AFP une source proche des services de sécurité camerounais. "La victime est un adjudant-chef déployé dans cette région dans le cadre des opérations de sécurisation des zones anglophones".L'information a été confirmée à l'AFP par une autre source sécuritaire de la région.On indique de source sécuritaire du Sud-Ouest anglophone qu'une bombe artisanale a explosé au passage d'un véhicule de l'armée camerounaise transportant des éléments du bataillon d'intervention rapide (BIR) à Ekok, non loin de la frontière nigériane. Deux soldats ont été blessés, selon la même source.C'est la première fois, qu'un tel mode opératoire est utilisé sur une route des régions anglophones camerounaises.Depuis plusieurs mois, l'armée a déployé des forces dans les deux régions anglophones pour contrecarrer des attaques de séparatistes présumés, de plus en plus nombreuses."Depuis l'arrestation des leaders séparatistes au Nigeria, il y a une dégradation sécuritaire et une multiplication des fronts entre séparatistes et l'armée camerounaise", explique Hans De Marie Heungoup, chercheur au centre d'analyse International Crisis Group (ICG).Début janvier, le leader des indépendantistes camerounais, Sisiku Ayuk Tabe, et neuf de ses partisans avaient été arrêtés au Nigeria, où ils sont depuis "détenus au secret", selon leur avocat et l'ONG Amnesty International.Nombre d'hommes politiques anglophones dénoncent depuis début 2018 des "actes arbitraires (tueries, destructions de maison)" de l'armée camerounaise en zones anglophones.Mercredi, de nombreux tracts ont circulé dans la ville de Kumbo, annonçant la création dans cette zone d'une bande armée dénommée Banso Resistance Army (BRA), une nouveau groupe qui dit vouloir se battre, comme le font déjà d'autres, pour l'indépendance du Cameroun anglophone, a-t-on appris de sources concordantes.Sisiku Ayuk Tabe milite pour que les deux régions anglophones du Cameroun se séparent de la partie francophone du pays. Le 1er octobre 2017, le mouvement avait publié un déclaration symbolique d'indépendance de l'Ambazonie, nom donné par les séparatistes à leur projet de pays.A mesure que le président Paul Biya et les autorités camerounaises ont accru la pression sécuritaire et la répression des manifestations séparatistes, les rangs des sécessionnistes se sont étoffés ces derniers mois, en même temps que se sont multipliés les actions violentes, faisant craindre l'émergence d'une "insurrection armée" dans la région.(©AFP / 25 janvier 2018 19h00)