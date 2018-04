Camion-bélier à Stockholm: le parquet requiert la prison à vie

Stockholm - Le parquet suédois a requis jeudi la prison à vie à l'encontre du demandeur d'asile ouzbek qui avait revendiqué l'attentat au camion-bélier ayant fait cinq morts en avril 2017 à Stockholm."Toute autre peine que la prison à perpétuité est exclue", a déclaré le procureur Hans Ihrman dans son réquisitoire.Rakhmat Akilov, qui avait été débouté de sa demande d'asile, avait lancé un camion de livraison sur la foule d'une rue piétonne et commerçante très fréquentée de Stockholm, à une heure de forte affluence, le vendredi 7 avril 2017. Il avait prêté allégeance au groupe État islamique (EI), mais l'organisation jihadiste n'a jamais émis de revendication.Trois Suédoises, dont une fillette de 11 ans, un Britannique de 41 ans et une Belge de 31 ans avaient été tués. Une quinzaine d'autres personnes ont été blessées."Akilov est un danger pour la société et le restera tant qu'il continuera à avoir les mêmes convictions qu'aujourd'hui", a déclaré M. Ihrman, soutenant que l'accusé a prémédité son acte "contre les infidèles" en Suède durant plusieurs mois.Dans son réquisitoire, le procureur a ajouté qu'Akilov -qui n'a jamais exprimé de regrets au cours de son procès- risquait de récidiver.En Suède, la condamnation à la réclusion à perpétuité est en moyenne 16 ans. La peine la plus longue purgée dans le pays scandinave a été de 34 ans.L'avocat de la défense Johan Eriksson devrait contester la condamnation à perpétuité lors de sa plaidoirie, la semaine prochaine. Le verdict est attendu en juin.Le parquet a également requis l'expulsion de l'accusé, une fois sa peine purgée.Selon son avocat, l'accusé, né en 1978, avait l'intention de mourir lors de l'attentat, abattu par la police ou tué par une bombe artisanale trouvée dans la cabine du camion. Les bouteilles de gaz se sont enflammées sans exploser.Rakhmat Akilov s'était enfui mais avait été arrêté quelques heures plus tard. Il avait reconnu sa responsabilité dès son premier interrogatoire.Père de quatre enfants, consommateur d'alcool et de stupéfiants selon des collègues ou connaissances, il vivait seul en Suède, sans sa famille.Après avoir été débouté par l'Office des migrations en juin 2016, Akilov était entré en clandestinité pour éviter son expulsion.Le ministère public a dressé de ce travailleur clandestin esseulé le portrait d'un homme sans réseau, radicalisé peu avant son entreprise meurtrière.Le parquet soutient qu'il a agi seul, mais l'enquête a révélé l'existence de discussions remontant au moins à janvier 2017 sur des messageries dans lesquelles l'accusé indique à divers interlocuteurs, non identifiés, ses intentions.Selon l'acte d'accusation présenté à l'ouverture du procès en janvier, Akilov a commis son geste dans l'intention de "répandre la peur dans la population" et de "contraindre la Suède à mettre fin à ses activités de formation au sein de la coalition internationale contre l'Etat islamique en Irak".La Suède n'avait jusque-là été visée qu'une seule fois par un attentat: en décembre 2010, un homme avait mené une attaque suicide à la bombe, dans le centre de Stockholm. Il avait légèrement blessé des passants.(©AFP / 26 avril 2018 16h04)