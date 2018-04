Campagne agricole "favorable" au Maroc, un vecteur de croissance

Le Maroc s'attend à une campagne agricole 2017/2018 "favorable", avec une production céréalière "exceptionnelle", a affirmé lundi le ministère de l'Agriculture, alors que la croissance économique dans le royaume dépend grandement du rendement de ce secteur.La production céréalière sera de l'ordre de "98,2 millions de quintaux, en hausse de 3% par rapport à la campagne précédente", a souligné le ministère dans un communiqué.La début de la campagne avait été marqué par un retard des pluies, faisant planer le risque d'une année de sécheresse.Mais la suite de la saison a connu une "bonne répartition" des précipitations et le cumul est désormais "de 16% supérieur à la normale".L'agriculture fait vivre près de 40% des 34 millions d'habitants du royaume et reste de loin le premier contributeur au Produit intérieur brut (PIB), devant le tourisme et l'industrie.La croissance oscille ainsi chaque année au gré des précipitations: elle est passée de 4,5% en 2015 à 1,2% en 2016, du fait de la sécheresse, pour dépasser de nouveau la barre des 4% en 2017.Pour 2018, se basant sur une "saison agricole moyenne", le Haut-commissariat au plan (HCP) avait affirmé en janvier tabler sur une croissance de 2,8%.En 2008, le Maroc a adopté une ambitieuse stratégie agricole, le Plan Maroc Vert (PMV), visant à faire de l'agriculture un des moteurs de l'économie.Ce plan a permis en 10 ans "une hausse de 65% des exportations agricoles", s'est félicité lundi le ministre de l'Agriculture, Aziz Akhannouch, qui s'exprimait lors des assises de l'Agriculture à Meknès (centre), le grand rendez-vous annuel du secteur.(©AFP / 23 avril 2018 17h33)