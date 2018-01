Canada: acquittement des trois cheminots de la tragédie de Lac-Mégantic

Montréal - Les trois cheminots inculpés pour négligence dans une des pires tragédies ferroviaires de l'histoire du Canada, qui avait fait 47 morts à Lac-Mégantic au Québec en juillet 2013, ont été acquittés vendredi par un jury au terme de plus de trois mois de procès.L'ancien conducteur du train de la société Montréal, Maine & Atlantic (MMA), Thomas Harding, le contrôleur Richard Labrie et leur supérieur Jean Demaître avaient plaidé non coupable des 47 chefs d'accusation auxquels ils faisaient face chacun pour "négligence criminelle" ayant causé la mort.Les accusés étaient passibles, au maximum, d'une peine d'emprisonnement à perpétuité.Le verdict de non culpabilité est tombé au neuvième jour des délibérations des douze jurés, qui avaient demandé de nombreux éclaircissements au juge.A l'arrêt au haut d'une colline, le convoi de 72 wagons-citernes remplis de pétrole s'était progressivement mis en branle dans la nuit du 6 juillet 2013 avant de prendre de la vitesse et de dérailler au coeur de Lac-Mégantic.Presque tous les wagons avaient explosé, soufflant également une trentaine de bâtiments et forçant l'évacuation du tiers des 6.000 habitants de cette localité des Appalaches, située à 250 km à l'est de Montréal.Principal inculpé, le conducteur du train, Thomas Harding, n'a pas immédiatement réagi au verdict. "Je pense qu'il doit se sentir libéré", a déclaré à la presse l'un de ses avocats, Thomas Walsh, au tribunal de Sherbrooke (Québec)."Cela fait quatre ans et demi qu'il porte ça sur ses épaules. Il est très soulagé. Il est content de tourner la page", a-t-il dit."C'est un verdict juste", a souligné Me Walsh en insistant sur le fait que le ministère public n'avait pas pris "une approche plus globale" pour examiner "tous les facteurs qui ont contribué à cette tragédie".Dans le box des accusés tout au long du procès, Jean Demaître s'est dit "soulagé" à la sortie du tribunal."A tous les gens de Lac-Mégantic, j'espère que vous avez eu les réponses que vous demandiez avec ce procès", a commenté Richard Labrie, le troisième acquitté en éclatant en sanglots."Je n'avais pas prévu de pleurer, mais cela a été dur, ça a été long. Mais maintenant, c'est terminé. J'espère juste qu'on puisse facilement tourner la page", a-t-il ajouté en espérant "retourner dans l'anonymat".A l'inverse, le ministère public n'a pas caché sa déception face au verdict. "Vous comprendrez que ce n'est pas nécessairement la décision qu'on attendait", a déclaré l'avocate Véronique Beauchamp.Un autre procès, tout aussi attendu, doit débuter en avril pour déterminer la responsabilité de la société américaine MMA, qui s'est déclarée en faillite juste après la catastrophe.L'enquête du Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) avait permis d'établir que le conducteur, Thomas Harding, n'avait actionné les freins que sur cinq locomotives et deux wagons lorsqu'il avait stationné le convoi à une dizaine de kilomètres de la ville.Les enquêteurs avaient aussi pointé du doigt le laxisme du ministère canadien des Transports dans sa surveillance de la société ferroviaire.La MMA avait "une faible culture de sécurité et n'avait pas de système de gestion de la sécurité fonctionnel pour gérer les risques", selon le rapport des enquêteurs. De plus, les systèmes de freinage de quatre des cinq locomotives n'étaient pas conformes à la réglementation.(©AFP / 19 janvier 2018 21h40)