Canada: attaque à la bombe contre un restaurant indien, 15 blessés

Ottawa - La police canadienne recherchait activement vendredi deux hommes soupçonnés d'avoir lancé une bombe la veille au soir dans un restaurant indien de la banlieue de Toronto, faisant 15 blessés dont trois graves.A ce stade, il n'y a "aucun signe qu'il s'agisse d'un acte terroriste", a déclaré lors d'une conférence de presse la cheffe de la police locale Jennifer Evans, tout en notant que l'enquête ne faisait que débuter.Un engin explosif improvisé a explosé jeudi soir dans un établissement de Mississauga, à l'ouest de la capitale économique du Canada, au moment où deux fêtes d'anniversaire s'y tenaient, selon la police."Deux hommes portant des capuches ont été vus entrant dans le restaurant avec un engin explosif improvisé, puis prenant la fuite immédiatement après l'explosion", a décrit Jennifer Evans vendredi matin.Les deux hommes n'ont rien dit et ont seulement jeté la bombe dans le restaurant, d'après la police."Toutes les ressources de la police sont mobilisées en ce moment afin de retrouver les gens responsables de cet acte horrible", a dit Mme Evans.Trois des 15 blessés --un homme de 35 ans et deux femmes de 48 et 62 ans-- ont été hospitalisés dans un état critique. Ils étaient dans un état stable vendredi matin, a précisé la police.Les autres victimes ont été traitées pour des blessures bénignes."C'est un crime haineux", s'est insurgée la mairesse de Mississauga, Bonnie Crombie.La métropole de Toronto, la troisième d'Amérique du Nord, accueille une très importante communauté d'origine indienne.Le consulat d'Inde à Toronto a proposé son aide, sans toutefois préciser la nationalité des blessés.