Canada: le PIB a gagné 1,7% au 4T (rythme annuel), moins qu'attendu

Ottawa - L'économie canadienne a progressé de 1,7% au quatrième trimestre en rythme annualisé, soit moins bien qu'attendu en raison d'un ralentissement des dépenses des ménages, a annoncé vendredi l'institut de la statistique.Sur l'année 2017, le PIB canadien a gagné 3,0%, contre 1,4% en 2016, grâce à un premier semestre vigoureux, l'économie canadienne marquant le pas au cours des deux derniers trimestres.Le marché s'attendait à une croissance de 2,1% au cours du dernier trimestre de l'année, mais "les dépenses de consommation finale réelles des ménages ont progressé à un rythme plus lent" que prévu, a relevé Statistique Canada. Celles-ci ont gagné 0,5% entre octobre et décembre, contre 0,9% au cours des trois mois précédents.Malgré l'atténuation des dépenses des ménages, ces derniers ont vu leur revenu disponible progresser de 1,3% au quatrième trimestre et leur taux d'épargne bondir de 4,2%.Les entreprises ont soutenu l'économie avec des investissements en hausse de 2,3%. "Cette hausse est principalement attribuable à l'investissement dans les bâtiments résidentiels, qui s'est accru de 3,2% après avoir été stable au troisième trimestre", relève l'institut de la statistique.En outre, le secteur privé a accru de 3,0% ses "dépenses en machines et matériel".Ce qui fait dire à Avery Shenfeld, économiste à la banque CIBC, que "le quatrième trimestre est meilleur qu'il ne semble en apparence, vu la santé de la demande intérieure".Le dernier trimestre de l'année était marqué par l'entrée en vigueur du traité de libre-échange entre l'UE et le Canada, depuis le 21 septembre.Après avoir diminué de 2,7% au troisième trimestre, les exportations sont reparties à la hausse (+0,7%) et leur valeur a bondi à 3,6% sous l'effet de "la vigueur des produits énergétiques", a indiqué Statistique Canada.Les exportations de biens ont en particulier augmenté de 0,6%, après avoir reculé de 3,4% au 3ème trimestre, et "cette hausse est principalement attribuable aux produits chimiques de base et industriels et aux produits en plastique et en caoutchouc (+7,9%)", note le communiqué officiel. En outre, les ventes à l'étranger de produits forestiers et de matériaux de construction et d'emballage ont gagné 3,5%.(©AFP / 02 mars 2018 14h20)