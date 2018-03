Canada: manifestation contre l'extension d'un oléoduc

Burnaby (Canada) - Quelques milliers de manifestants se sont rassemblés samedi près de Vancouver (ouest) pour s'opposer au projet d'extension de l'oléoduc Trans Mountain de l'entreprise texane Kinder Morgan, contesté depuis des mois par le gouvernement provincial et les autochtones.Banderoles à la main et au rythme des chants traditionnels et des tambours autochtones, les quelques milliers de manifestants ont marché vers les installations de Kinder Morgan à Burnaby, lieu d'arrivée du pétrole en provenance de la province voisine de l'Alberta et à destination de l'Asie.Un petit groupe se revendiquant de l'Alberta, dont les champs de sables bitumineux sont le centre névralgique de l'industrie pétrolière canadienne, arborait une bannière avec le message "les Albertains contre Kinder Morgan".D'autres brandissaient des caricatures du Premier ministre canadien Justin Trudeau, favorable au projet d'extension de l'oléoduc malgré l'opposition du gouvernement provincial de Colombie-Britannique, des communautés autochtones et des groupes de protection de l'environnement.Les opposants, emmenés par le gouvernement social-démocrate arrivé au pouvoir cet été en Colombie-Britannique, ont invoqué les risques de marée noire en raison de l'augmentation du trafic maritime et ses conséquences sur les populations d'orques du Pacifique, une espèce menacée.A l'inverse, les pétroliers et le gouvernement fédéral ont fait valoir que l'oléoduc relève de l'intérêt national, en plus de satisfaire aux critères environnementaux. C'est aussi, selon eux, la garantie de milliers d'emplois.Le projet, dont le coût est estimé à 7,4 milliards de dollars (6 milliards d'euros), devrait permettre à Kinder Morgan de tripler la capacité de son oléoduc existant, faisant passer de 300.000 à 890.000 barils par jour la capacité de Trans Mountain.L'agrandissement de l'oléoduc doit se faire en majeure partie le long des installations existantes, sur un millier de kilomètres entre Edmonton, capitale de l'Alberta, et Burnaby, sur la côte de l'océan Pacifique.(©AFP / 10 mars 2018 20h52)