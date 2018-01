Canada: un homme découpe le voile d'une écolière avant de s'enfuir

Montréal - Un homme a agressé vendredi une fillette à Toronto, découpant son voile avec des ciseaux avant de prendre la fuite, a indiqué la police de la plus grande ville canadienne."Ce matin mon frère et moi marchions ensemble pour aller à l'école, quand quelqu'un m'a insultée et coupé mon hijab à deux reprises", a expliqué Khawlah Noman, écolière de 11 ans.C'est "effrayant", a-t-elle dit devant les micros des télévisions locales.L'écolière n'a pas été blessée lors de cet incident, a indiqué Jenifferjit Sidhu, porte-parole de la police de Toronto.Profitant d'un arrêt au passage piéton, l'individu serait revenu à hauteur de la jeune fille pour couper de bas en haut le hijab, dans un intervalle "de moins de dix minutes", selon la porte-parole de la police.Kathleen Wynne, Première ministre de l'Ontario (centre) a dénoncé "un acte lâche et haineux" sur une jeune fille "agressée simplement pour porter le hijab".Une enquête a été ouverte par la police qui a dressé un portrait-robot de l'agresseur.L'école Pauline Johnson est située dans l'est de la ville et accueille 300 élèves, de la maternelle au CM2. Elle présente ses écoliers comme étant issus "d'origines culturelles et socio-économiques diverses".Plus de deux tiers des élèves parlent une autre langue que l'anglais à la maison, selon l'établissement scolaire.(©AFP / 12 janvier 2018 18h53)