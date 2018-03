Canada: un téléphone prend feu dans un avion

Montréal - Une femme a été légèrement brûlée jeudi à une main après que son téléphone portable s'est enflammé quelques minutes avant le décollage d'un avion Air Canada de l'aéroport de Toronto, a indiqué la compagnie.L'avion était sur le tarmac et se préparait à décoller vers 07H00, heure locale (12H00 GMT) de l'aéroport Pearson "quand le téléphone portable d'un client a commencé à brûler", a expliqué Peter Fitzpatrick, porte-parole de la compagnie aérienne."Le feu a été immédiatement circonscrit par l'équipage" et la propriétaire du téléphone souffrant de légères brûlures a été prise en charge par les services d'urgence, a-t-il expliqué.La passagère a été en mesure de quitter par ses propres moyens l'appareil pour être soignée.Avec quelque 200 personnes à son bord, le Boeing Dreamliner à destination de Vancouver (ouest) a pu décoller avec plus de deux heures de retard, selon l'aéroport Pearson de Toronto.(©AFP / 01 mars 2018 15h59)