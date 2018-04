Canada: une camionnette fait des blessés à Toronto (police)

Toronto (Canada) - Une camionnette a renversé lundi une dizaine de piétons dans le centre de Toronto et au moins "huit à dix" personnes ont été blessées, a indiqué la police de la capitale économique canadienne.La police a indiqué sur Twitter que "la collision" a eu lieu à 13H27 locales (17H27 GMT) sans préciser s'il s'agissait d'un acte délibéré ou d'un accident.Cette "fourgonnette blanche" a renversé des passants sur la rue Yong, au coin de l'avenue Finch, au nord du centre-ville de Toronto, selon la police.Selon des médias locaux, "au moins quatre personnes n'ont plus de signes vitaux" et le véhicule serait en fuite.(©AFP / 23 avril 2018 18h09)