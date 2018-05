Canal+ mise sur l'Apple TV pour reconquérir des abonnés

SOCIETE D'EDITION DE CANAL +

APPLE INC.

VIVENDI

Paris - Canal+ va proposer à partir du 17 mai à ses abonnés la location d'une Apple TV à côté de ses décodeurs, dans le cadre d'un accord inédit avec le géant américain sur lequel il mise pour sa reconquête du marché français .La filiale de TV payante de Vivendi mise sur la combinaison "des meilleurs contenus et des meilleurs technologies" pour attirer un public jeune et urbain avec ses offres de télévision en ligne (OTT) premium pour faire croître à nouveau ses abonnés."On veut faire de l'Apple TV un décodeur clef du dispositif, en particulier pour ceux qui utilisent internet pour accéder à la télévision", et qui ont un débit suffisant pour le faire, a expliqué à l'AFP Maxime Saada, le président du directoire de Canal+.L'Apple TV est le boîtier vendu par la marque à la pomme qui permet notamment de visionner des contenus en streaming sur un téléviseur.La location de l'Apple TV "est une première mondiale", a souligné le responsable de Canal+, alors qu'Apple, qui ne proposait jusque là cet équipement qu'à la vente compte ainsi faire progresser sa base de clients en France.Concrètement, Canal+ va proposer à ses abonnés en direct de louer soit un décodeur, soit l'Apple TV pour un prix unique de 6 euros par mois, auquel s'ajoute l'abonnement à son bouquet à partir d'une vingtaine d'euros mensuels.Cette offre ne concerne pas les abonnés via les opérateurs télécoms ni ceux qui reçoivent la chaîne cryptée via le satellite, soit environ 2 millions.Le groupe qui avait perdu environ un million d'abonnés en cinq ans, a refondu fin 2016 son offre avec un éventail de nouveaux abonnements modulables, mettant fin à son offre unique à environ 40 euros. Il a par ailleurs signé des accords de distribution avec les opérateurs.Avec l'offre en location de l'Apple TV "on passe à la troisième étape dans la reconquête du marché français, c'est d'offrir la meilleure expérience possible de télévision", a souligné Maxime Saada.L'Apple TV 4K offre une navigation plus fluide que les décodeurs classiques, et de nouvelles fonctionnalités comme le "multilive" qui permet de scinder l'écran en 4 zones pour permettre de suivre par exemple quatre matches en simultané, et la commande vocale via Siri."On s'affranchit de contraintes que l'on a pu avoir dans le passé, de vouloir tout maîtriser dont l'équipement", explique Maxime Saada.Canal+, qui n'a pas fourni d'objectif de vente, espère encourager l'usage de ses services, ce qui selon ses projections, devrait fidéliser sa base d'abonnés et réduire de façon cruciale le taux de désabonnement.lgo/els/ef/php(©AFP / 14 mai 2018 09h54)