Cannes: "Lazzaro Felice" d'Alice Rohrwacher et "Trois visages" de Jafar Panahi prix du scénario ex aequo

Cannes - L'Italienne Alice Rohrwacher, pour "Lazzaro Felice", et les Iraniens Jafar Panahi et Nader Saeivar pour "Trois visages" ont été couronnés du prix du scénario samedi en clôture du 71e Festival de Cannes.Interdit de voyager, Jafar Panahi, 57 ans, également réalisateur du film, n'avait pas pu venir défendre son oeuvre et n'a pas pu non plus venir collecter son prix, qui a été remis à sa fille. Ce prix est une nouvelle récompense importante pour le cinéaste iranien, après l'Ours d'or à Berlin en 2005 pour "Taxi Teheran".Portrait de trois femmes iraniennes, "Trois visages" joue de l'ambiguïté entre réalité et fiction avec l'histoire d'une célèbre actrice iranienne (Behnaz Jafari, dans son propre rôle) qui reçoit la vidéo d'une jeune fille implorant son aide pour échapper à sa famille conservatrice et pouvoir devenir comédienne.Elle part alors avec son ami, le réalisateur Jafar Panahi (joué par lui-même), dans le village de la jeune fille, dans les montagnes reculées du nord-ouest de l'Iran, pour comprendre s'il s'agit ou non d'une manipulation.Interrogé sur le fait de savoir si Jafar Panafi avait fait un film politique avec "Trois visages", Pooya Abbasian, un membre de l'équipe du film, a préféré botter en touche lors de la conférence de presse des lauréats: "Il montre les problèmes des gens dans la société iranienne, mais ce n'est pas un film politique, c'est un film artistique", a-t-il insisté."Mais nous ne sommes pas les bonnes personnes pour répondre à cette question, c'est lui qui devrait être là", a-t-il ajouté."Lazzaro Felice", d'Alice Rohrwacher, est de son côté une fable empreinte de spiritualité sur "la possibilité de la bonté", à travers l'histoire d'un jeune homme innocent exploité par les autres. "Heureux comme Lazzaro" raconte l'histoire d'une ferme, à une époque indéterminée, où des paysans qui cultivent le tabac sont les serfs d'une marquise qui les fait travailler sans les payer.Parmi eux, Lazzaro -interprété par le surprenant Adriano Tardiolo-, un jeune homme naïf exploité par tous mais "heureux de voir les autres heureux", a expliqué la réalisatrice.Alice Rohrwacher avait déjà couronné à Cannes par le Grand Prix pour "Les Merveilles" en 2014.(©AFP / 19 mai 2018 20h55)