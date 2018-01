Canon confiant pour 2018 après des bénéfices annuels en forte hausse

CANON

TOSHIBA

Tokyo - Le groupe japonais de bureautique et de photographie Canon a livré mardi d'optimistes prévisions après avoir enregistré un bond de 60% de son bénéfice net en 2017, récoltant les fruits de sa stratégie de diversification.Entre janvier et décembre, le bénéfice net a atteint 241,9 milliards de yens (1,9 milliard d'euros au cours retenu par la société), une nette amélioration par rapport à un an plus tôt quand il avait chuté de 31% à 150,65 milliards.Son gain d'exploitation a rebondi dans des proportions similaires (+44,8%), à 331,5 milliards de yens, pour un chiffre d'affaires en hausse de 20% à 4.080 milliards de yens (30,2 milliards d'euros), notamment grâce à l'acquisition de l'activité d'équipements médicaux de son compatriote Toshiba.Canon a aussi bénéficié d'effets de change favorables, le repli du yen face au dollar et à l'euro ayant gonflé ses revenus encaissés à l'étranger une fois convertis en monnaie nippone.Dans le détail, le groupe a fait état de ventes d'appareils de bureautique et d'imprimantes (laser et à grande vitesse) en augmentation, idem pour ses instruments de précision pour le secteur de l'électronique (fabrication d'écrans et de semi-conducteurs).Dans les appareils photo, Canon dit avoir réussi à stabiliser ses ventes de modèles numériques compacts, malgré un marché global en déclin du fait de la concurrence des smartphones, grâce au lancement de nouveaux produits haut de gamme.La firme peut par ailleurs compter sur sa division d'équipements médicaux, une de ses nouvelles priorités, ainsi que sur les commandes d'équipements industriels pour le secteur de la fabrication d'écran.Sur le seul quatrième trimestre 2017, Canon a déçu les attentes des analystes interrogés par l'agence Bloomberg. En revanche, ses projections pour 2018 ont agréablement surpris.Il vise un bénéfice net de 280 milliards de yens (+15,7% sur un an) et un bénéfice opérationnel de 420 milliards de yens (+26,7%), tandis que le chiffre d'affaires devrait s'élever de 5,4% à 4.300 milliards de yens.anb/mcj(©AFP / 30 janvier 2018 07h13)