Canon voit ses bénéfices progresser au premier trimestre

CANON

Tokyo - Le groupe japonais de bureautique et de photographie Canon a publié des bénéfices en progression au premier trimestre, malgré un petit recul de ses ventes.Après de solides résultats sur l'ensemble de l'année 2017, fruit de ses efforts de diversification, Canon a encore vu son bénéfice net progresser de 3,7% à 57,1 milliards de yens. Son résultat opérationnel est aussi en hausse de 5,3% à 77 milliards de yens.Le groupe explique cette performance par "la poursuite des larges efforts de réduction des coûts", ainsi que par une modification de la méthode comptable qu'il utilise.En revanche, le chiffre d'affaires engrangé sur la période est ressorti en repli de 1,2% à 960,7 milliards de yens, du fait notamment de moindres ventes d'appareils photos, toujours pénalisées par la concurrence des smartphones, même si celles des produits haut de gamme ont bénéficié "d'une solide demande".Les ventes d'appareils de bureautique et d'imprimantes sont contrastées, avec une bonne tenue des appareils multifonction et des imprimantes à grande vitesse, tandis que le groupe a connu une baisse de ses revenus issus des consommables.Canon a aussi vu le chiffre d'affaires de sa division d'équipements médicaux reculer par rapport aux très bonnes ventes enregistrées l'an dernier sur la même période, mais son bénéfice opérationnel s'est amélioré. Enfin, sa branche des équipements industriels est en croissance à la fois en terme de recettes et de rentabilité.Pour l'ensemble de l'exercice, le groupe a maintenu ses prévisions. Il table sur un chiffre d'affaires de 4.300 milliards de yens (+5,4% sur un an) et un bénéfice net de 280 milliards (+15,7%). Le bénéfice opérationnel est attendu à 404 milliards de yens (+25,6%), contre 420 milliards auparavant, mais ce changement reflète uniquement l'introduction d'une nouvelle méthode comptable, a précisé Canon.mhc/anb/esp(©AFP / 25 avril 2018 07h29)