Capgemini: chiffre d'affaires en hausse de 1,2% au 1T, objectifs confirmés

Capgemini

Paris - Le géant français des services informatiques Capgemini a réalisé un chiffre d'affaires de 3,153 milliards d'euros au premier trimestre 2018, en hausse de 1,2%, et confirme ses grands objectifs financiers pour l'année 2018, a-t-il annoncé jeudi dans un communiqué.Hors effets de change et de périmètre, l'activité progresse de 6,1%, a indiqué le groupe, soulignant la forte croissance des activités liées "au numérique et au cloud" (informatique dématérialisée), en augmentation de 20% à taux de change constants.Capgemini réalise des progressions particulièrement fortes en Amérique du Nord. Cette région qui représente un peu moins du tiers du chiffre d'affaires de l'entreprise a vu ses ventes bondir de 14,8% à taux de change constant.Les taux de croissance sont également supérieurs à 10% à changes constants en Allemagne, en Scandinavie et en Italie.En France, qui représente environ un cinquième des ventes du groupe, la hausse des ventes est de 5,4%, portée notamment par les services financiers.Dans la zone Royaume-Uni et Irlande, le chiffre d'affaires recule de 4,7% à changes constants, séquelle d'une grosse réduction d'activité avec les services fiscaux britanniques qui va bientôt terminer de faire sentir ses effets, selon l'entreprise.Dans cette zone, "le secteur privé est dynamique (...) et nous sommes donc en [phase] avec notre plan de marche de retrouver croissance positive au second semestre", a déclaré à des journalistes Aiman Ezzat, directeur général délégué de Capgemini.Dans la zone Asie-Pacifique et Amérique Latine, qui représente environ 7% du chiffre d'affaires du groupe, la progression des ventes n'atteint que 1,4%.Mais la région "avait une base de comparaison particulièrement exigeante" avec "une croissance supérieure à 25%" l'an dernier, selon le groupe.lby/tq/LyS(©AFP / 26 avril 2018 16h52)