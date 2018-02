Capgemini prévoit de continuer à améliorer ventes et rentabilité

Capgemini

Paris - Le groupe français de services informatiques Capgemini a continué à croître en activité et en rentabilité en 2017, et il compte poursuivre cette trajectoire en 2018, porté par l'accélération de la numérisation des entreprises.Le géant français, qui emploie près de 200.000 personnes, a vu son chiffre d'affaires croître de 2% (+4% en organique) à 12,8 milliards d'euros.Son bénéfice net a atteint 820 millions d'euros, en baisse de près de 11% comparé à l'année précédente, mais en hausse de 11% si l'on retire du résultat 2016 un produit d'impôt exceptionnel de 180 millions d'euros.Le groupe a amélioré sa rentabilité, avec un taux de marge opérationnelle de 11,7% contre 11,5% en 2016.La croissance du groupe a été notamment portée par le "développement rapide" de ses activités liées à la numérisation des entreprises et à l'informatique dématérialisée en ligne ("cloud"), a souligné Capgemini."Nos activités +Digital and Cloud+ ont cru de 24% pour atteindre 40% de notre chiffre d'affaires en fin d'année", alors qu'elles n'en représentaient "que 23% il y a trois ans", s'est félicité devant des journalistes Paul Hermelin, le PDG du groupe.L'acquisition de LiquiHub aux Etats-Unis, annoncée la semaine dernière, "s'inscrit complètement" dans la stratégie de développement de ces activités, a expliqué M. Hermelin.LiquiHub, spécialiste de la gestion numérique de la relation clients, "a des compétences très intéressantes, des designers, des architectes, des spécialistes des plateformes et de la donnée", et a pour clients non pas les directeurs informatiques des grands groupes, qui sont les interlocuteurs historiques de Capgemini, mais les décideurs eux-même, a-t-il expliqué."Nous voulons renforcer nos relations avec les décideurs +business+ chez les clients, au delà des directeurs informatiques que nous connaissons déjà très bien", a-t-il souligné.En 2018, Capgemini vise une "accélération de la croissance", avec "une hausse du chiffre d'affaires à taux de change constant comprise entre 6% et 7%". La hausse de l'euro notamment aura un impact négatif "de 3,5 points", a prévenu M. Hermelin.- Retour de la croissance au Royaume-Uni -Le groupe prévoit également une nouvelle progression de sa rentabilité en 2018, annonçant une marge opérationnelle comprise entre 12% et 12,2%. Elle se rapproche ainsi progressivement de l'objectif que le groupe s'était fixé pour l'horizon 2019 (entre 12,5% et 13%).Le groupe, qui a dépensé 238 millions d'euros net pour des rachats d'entreprises en 2017, compte "poursuivre son programme d'acquisition" aux Etats-Unis, "sur la base de cette forte plateforme" que constitue LiquiHub, a indiqué M. Hermelin.La région Amérique du Nord (31% du chiffre d'affaires du groupe) a vu son chiffre d'affaires augmenter de 5% à taux de change constant en 2017, avec une marge opérationnelle de 13,5%.Les indicateurs étaient globalement favorables pour l'ensemble des régions et des grands métiers de Capgemini, à quelques exceptions près comme la région Royaume-Uni/Irlande dont le chiffre d'affaires a reculé de 9,6% à taux de change constant, du fait d'une grosse réduction d'activité avec les services fiscaux britanniques.Cet élément aura encore un peu de conséquences au premier semestre 2018, mais "on s'attend à un retour de la croissance au Royaume-Uni au deuxième semestre", a précisé le directeur général adjoint Aiman EzzatLe conseil d'administration proposera le versement d'un dividende par action de 1,70 euro par action, en augmentation de 15 centimes sur l'année précédente. Le taux de distribution "s'établirait ainsi à 35%, conformément à la politique de distribution du groupe", selon Capgemini.La Bourse a accueilli favorablement ces résultats, le titre gagnant 2,30% à 104,35 euros mercredi vers 11H40.lby/tq/nas(©AFP / 15 février 2018 11h49)